金鐘太古廣場男子反鎖育嬰室內 身旁有刀頸流血 昏迷送院搶救
更新時間：15:44 2026-03-05 HKT
今日（5日）下午2時許，警方接獲金鐘太古廣場的保安報案，指一名30多歲男子倒卧育嬰室內，頸部有血，身旁有一把刀。救援人員趕至現場時，男子已陷昏迷，隨即由救護車將他送往瑪麗醫院搶救。
據了解，保安發現事主進入育嬰室後，久久未離開，加上育嬰室的門被反鎖，擔心有意外發生，遂以後備門匙開門，始揭發事件。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
