Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

飲食業男子淪失業軍 被招攬實收$5000報酬 闢元朗寮屋加工製依托咪酯落網

突發
更新時間：16:13 2026-03-05 HKT
發佈時間：16:13 2026-03-05 HKT

一名過往從事飲食業的男子，懷疑因為失業被販毒集團以6萬元的報酬招攬，租用元朗八鄉一寮屋作為依托咪酯煙彈加工場，但事後他實收僅5,000元。警方毒品調查科於昨日（4日）採取行動，搗破該個依托咪酯加工場，檢獲市值約50萬元的依托咪酯煙彈和依托咪酯液體等，並拘捕該名28歲本地男子。

昨日下午，毒品調查科探員在八鄉一間寮屋附近截停一名男子，該名男子一度激烈反抗，但被人員制服。其後探員將男子押返其租用的寮屋搜查，檢獲約1,600多粒懷疑依托咪酯煙彈、3公升懷疑依托咪酯液體、多樽甘油及大量製毒工具和器皿；包括一些煲、電熱爐、針筒及充壓機等。該名男子涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」被捕。

初步調查顯示，涉案的寮屋是依托咪酯煙彈的加工場，而檢獲的依托咪酯煙彈亦是在現場加工而成。被捕的本地男子28歲，報稱無業，警方相信有人之前從事飲食業，疑因為失業被販毒集團以6萬元的報酬招攬，在該涉事寮屋將依托咪酯粉末加工成煙彈，惟最終他只收到5,000元報酬。

警方續指，涉案的依托咪酯加工場位置偏遠，極其隱蔽，相信該個依托咪酯加工場運作少於1個月，警方今次行動已將該加工場搗破，並阻截該批毒品流入本地市場。

被捕人正被扣留調查，稍後會被控以一項販運危險藥物罪及製造危險藥物罪，將於明天（6日）在屯門裁判法院提堂。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
11小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
7小時前
01:11
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
3小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
8小時前
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
6小時前
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
影視圈
7小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT