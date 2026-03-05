飲食業男子淪失業軍 被招攬實收$5000報酬 闢元朗寮屋加工製依托咪酯落網

一名過往從事飲食業的男子，懷疑因為失業被販毒集團以6萬元的報酬招攬，租用元朗八鄉一寮屋作為依托咪酯煙彈加工場，但事後他實收僅5,000元。警方毒品調查科於昨日（4日）採取行動，搗破該個依托咪酯加工場，檢獲市值約50萬元的依托咪酯煙彈和依托咪酯液體等，並拘捕該名28歲本地男子。

昨日下午，毒品調查科探員在八鄉一間寮屋附近截停一名男子，該名男子一度激烈反抗，但被人員制服。其後探員將男子押返其租用的寮屋搜查，檢獲約1,600多粒懷疑依托咪酯煙彈、3公升懷疑依托咪酯液體、多樽甘油及大量製毒工具和器皿；包括一些煲、電熱爐、針筒及充壓機等。該名男子涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」被捕。

初步調查顯示，涉案的寮屋是依托咪酯煙彈的加工場，而檢獲的依托咪酯煙彈亦是在現場加工而成。被捕的本地男子28歲，報稱無業，警方相信有人之前從事飲食業，疑因為失業被販毒集團以6萬元的報酬招攬，在該涉事寮屋將依托咪酯粉末加工成煙彈，惟最終他只收到5,000元報酬。

警方續指，涉案的依托咪酯加工場位置偏遠，極其隱蔽，相信該個依托咪酯加工場運作少於1個月，警方今次行動已將該加工場搗破，並阻截該批毒品流入本地市場。

被捕人正被扣留調查，稍後會被控以一項販運危險藥物罪及製造危險藥物罪，將於明天（6日）在屯門裁判法院提堂。