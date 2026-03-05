Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜米芝蓮「廚魔」梁經倫憶起飛一刻最擔心：仍有火箭在飛

突發
更新時間：01:27 2026-03-05 HKT
發佈時間：01:27 2026-03-05 HKT

中東戰火持續，多名港人經歷驚心動魄的「戰地」旅程後，周三（4日）終於平安抵港。當中包括米芝蓮名廚「廚魔」梁經倫（Alvin Leung）及永安旅遊的團友，眾人一踏入接機大堂均表示如釋重負。梁經倫憶述起飛一刻最為擔憂，因當時「仍有火箭在飛」，直至航機飛離中東領空方能鬆一口氣，坦言此刻最想與家人團聚，隨即投入工作。

梁經倫：離開中東上空才放心

梁經倫抵港後向傳媒表示，滯留當地期間很安全，但一直要查看航班何時可以起飛返港，又坦言買到機票但能否起飛是未知，期間亦不斷收到很多消息，最終收到好消息「可以起飛」。他稱，坐在飛機上等待起飛期間是最擔憂的時候，因為「仲有火箭飛緊」，但在約起飛5分鐘後，當「離開危險、離開中東上空，就已經可以放心」，又形容一到埗心情是非常開心，最想做的事是與家人見面，「第一件事聽日返工」。

永安旅遊團友郭小姐：今次旅程畢生難忘

今天返港的永安旅遊團友郭小姐稱，萬幸能夠按照原定航班時間回來，形容今次旅程為「畢生難忘」。她表示，一到埗心情是非常開心，「原來香港係非常安全、最安全，唔使擔驚受怕已經好開心」，雖然在杜拜居住的地方是安全範圍，但始終逗留在當地會擔驚受怕，整個行程亦取消，又指「淨係玩咗一日半」。她稱，飛行期間很安全，但心情仍很忐忑，又會擔心能否順利到埗，「隨時你上咗機，都會驚會唔會突然調返轉頭！」

