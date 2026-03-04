警方深圳灣放蛇打擊的士違規 票控63及75歲司機
發佈時間：17:15 2026-03-04 HKT
新界北總區交通部執行及管制組特遣隊人員，今日（3月4日）下午在天水圍深圳灣港方口岸打擊的士交通違法行為，其間派員喬裝的士乘客，並發現兩輛的士涉嫌違例，包括「招攬乘客」及「未經授權使用車隊的士停泊處」，警方將會發出傳票票控該兩名63歲及75歲的本地男司機。
警方行動仍在進行，強調會繼續果斷執法，打擊有關的士違法行為，以保障市民及遊客的權益；又呼籲市民及遊客如發現任何有關的士違法行為，應記下時間、地點、的士車牌、司機姓名及行車路線等資料，並向警方舉報。
