涉網上發佈虐貓片14歲中學男生 獲保釋候查

更新時間：11:23 2026-03-04 HKT
發佈時間：11:23 2026-03-04 HKT

近日網上流傳一名香港中學生涉嫌參與內地虐貓活動，內容極度血腥暴力。深水埗警區刑事調查隊對此案展開深入調查後，昨日（3日）在深水埗富昌邨以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕了一名14歲本地男童。警方今(4日)早表示，被捕男童已獲准保釋候查，須於四月上旬向警方報到。

警方接獲報案，稱在網上社交媒體留意到一則帖文，懷疑有人發佈涉及對貓隻進行殘酷對待的片段和相片。消息指，去年12月起多名不明人士湧入內地多個貓義工及動物救援微信群組，並發送大量虐待貓隻的影片及照片，涉及虐打、焚燒、肢解，甚至性侵。

網上有帖文指，一名在九龍一間官立中學就讀的男學生懷疑與事件有關，被指是虐貓群組內部核心成員，引起網民公憤，又指其行為非常離譜。

據了解，涉事男童於2月25日在內地返回香港時被公安截獲，原本以「擾亂公共秩序」罪向他處以5日的行政拘留，但由於他只有14歲，所以暫不執行。警方其後接獲報案，指有人發佈涉及對貓隻進行殘酷對待的片段和相片，於是作出拘捕。據知男童與網上多段虐待動物的片段有關，將調查有關影片的來源。

