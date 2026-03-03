Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門兆麟苑23歲女燒炭亡 父發現惜太遲

突發
更新時間：21:42 2026-03-03 HKT
發佈時間：21:42 2026-03-03 HKT

今日（3日）下午5時許，警方接獲一名男子報案，指其23歲姓莫女兒於屯門兆麟苑的寓所內暈倒，昏迷不醒。救援人員到場，發現女子倒卧房間，旁邊有一盤燒過的炭，當場證實死亡。警方於現場檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據了解，女子疑因金錢問題不開心。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk 

 

