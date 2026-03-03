珍惜生命│秀茂坪男子跳橋重創亡 身份未明警籲提供資料

今（3日）早上8時03分，警方接獲途人報案，指在秀茂坪安秀道公園內，發現一名年約40歲男子倒臥上址，懷疑事主從高處墮下。人員接報到場，事主昏迷被送往基督教聯合醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，相信事主由上址一天橋墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。事主被發現時身穿黑色羽絨外套、黑色上衣、黑色長褲及黑色拖鞋。



警方呼籲任何認識死者或有案件資料提供的人士，請致電3661 6306與秀茂坪警區雜項調查隊聯絡。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk