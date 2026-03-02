旺角格仔舖突然結業 9名檔主受騙 失收入及貨物

旺角一間「彈珠格仔舖」，租借透明格仔給人出售遊戲卡，去年底開始被指帳目不清，昨（1日）被揭發突然結業，店主失聯，十多名苦主聞風而至，報警求助。據悉，目前至少9名苦主，有人報稱損失4萬元以上，案件列作「盜竊」，由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進，暫時未有人被捕。

現場在銀城廣場一間「彈珠格仔舖」，去年四月起開幕。據了解，店內有透明格仔租予人出售遊戲卡，店主收取租金，但提供人手及場地，出售遊戲卡的收入會交予檔主。

其中一名苦主於去年7月起，租借四個透明格仔用作出售遊戲卡，每月租金2,400港元。店主將每個月銷售收入，用現金方式交予苦主，然而，今年1月及2月，該苦主都未能收取銷售收入，合共四萬元。其後店主失去聯絡。昨天該苦主到達上址，驚見已經關舖，於是報案，警方已收到9名苦主（28至29歲）報警。

據悉，該格仔舖於去年底已被發現帳目不清，檔主一直未能收取營業金額，曾向該店姓黃負責人交涉，惜無結果，上月中黃更失去聯絡，令檔主未能取回貨品及收入，有人報稱損失十多萬元，另有三名員工亦被拖糧。