粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 圍觀者拍片亮氣槍「助攻」

突發
更新時間：09:49 2026-03-02 HKT
發佈時間：09:49 2026-03-02 HKT

粉嶺皇后山爆出童黨欺凌事件。今日（3月2日）網上流傳一段長約2分45秒的短片，片中所見一名黑衫少女在後樓梯被多人欺凌。現場最少有7名童黨，其間3名女童黨圍着受害少女，不斷操普通話喝罵；當中2名分別身穿紅衣和黑衫短褲的女童黨，更多次出手掌摑受害少女，受害人毫無能力反抗。

同場多名男童黨站在樓梯高處圍觀過程，有人一邊吸煙一邊持手機拍片，並將煙蒂掉向受害少女。男童黨同樣操普通話，有人嬉皮笑臉說：「打到手都痛呢。」該名抽煙的男童黨又突然亮出一把疑似氣槍，作出上膛動作，並從高處指向受害少女「助攻」，之後才將氣槍收起。紅衣女童黨繼續多次掌摑受害少女，其後片段結束，但未有列明確實的事發地點和時間。

