黃埔新邨兩兄妹聘外傭問題爭執 九旬母勸交跌傷一度暈倒

突發
更新時間：13:22 2026-03-01 HKT
發佈時間：13:22 2026-03-01 HKT

今日（1日）早上11時07分，警方接獲一名66歲姓徐女子報案，指其94歲姓陳母親在紅磡黃埔新邨樂富樓家中被推跌，隨後暈倒。現場是德民街28號，救護員接報到場，幸陳婦回復清醒。她額頭輕微紅腫，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

警方調查後，相信事發時陳婦的67歲姓徐兒子與報案人，因聘請外傭問題爭執，期間徐男情緒激動，陳婦試圖調停時跌倒，導致額頭受傷。陳婦向警員表示自己不小心跌倒，案中無人被捕，列作「糾紛及意外受傷人士」處理。

