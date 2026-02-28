Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│上環女子墮地 昏迷送院

突發
更新時間：12:57 2026-02-28 HKT
發佈時間：12:57 2026-02-28 HKT

上環樂古道68號裕利大廈，今（28日）早上11時41分，一名年約40至50歲女子由高處墮下，倒臥地上，昏迷不醒，救護員接報到場，將她送往瑪麗醫院搶救。警方正調查事件。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

