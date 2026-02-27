北角失常男破壞城巴車窗 再搶車致溜後撼九巴 警趕至制服

北角鬧市今日（2月27日）傍晚收工時間，懷疑有失常男子搶巴士釀成車禍。下午6時許，英皇道一名城巴司機報案，表示一名男子用錘仔破壞車窗，其後坐上司機位擅自駕駛，導致車輛撞到一部途經九巴。警員接報趕至，在大強街交界發現兩部涉案巴士，並於附近長康街交界制服疑犯。涉案男子手部受傷，並懷疑精神有異，遭五花大綁送東區醫院檢查。事件中幸無其他乘客受傷，警方正調查案件。

失常男意外鬆開手掣釀禍

現場消息指，當時城巴駛經上址時，有同車乘客由上層落車，向車長說有人打爆車窗。城巴車長隨即停車打死火燈，先著其他乘客落車，其後離開司機位查看巴士受損位置。豈料，失常男子趁機登上司機位，車長見狀即時上前熄匙，其後落車遠離失常男子並報警求助。疑犯繼續在司機位亂動按鈕，凑巧鬆開了手掣，令城巴溜後，最終撞到後方一部九巴。

糾纏間疑犯自稱有傳染病 上層跳窗試圖逃脫

兩巴士相撞後，車長再上前介入制止。未幾失常男子離開司機位，返回上層並從上層車窗跳落車。其後離開現場，車長見狀從後尾隨以免他逃脫，至長康街交界警方到場制服疑犯。車長事後憶述，涉案疑犯是於灣仔上車，其手臂懷疑在破壞玻璃時受傷，糾纏間自稱有傳染病，但他被捕時沒有特別反抗。

事後現場所見，兩部巴士分別為城巴116線及九巴102線，其中九巴車頭損毀，擋風玻璃碎裂，城巴則上層車尾乘客位有玻璃被破開；有一樽藥物遺落在附近路面，懷疑為疑犯物品；車長制服被疑犯血跡所染，同送醫院檢查。受事故影響，英皇道往柴灣方向行車受阻，交通繁忙。

城巴發言人表示，今日下午約6時45分，城巴一輛116號線巴士（鰂魚涌方向）行駛至英皇道近電廠街時，車長接報指巴士上層一名男乘客懷疑破壞車窗，即時按既定程序暫停行車，並通報車務控制中心。

其後，在車長協助其他乘客轉乘其他巴士時，該名男乘突然走向車頭拉動手掣，巴士向後滑動，並與後方另一輛巴士發生碰撞。車長隨即介入制止。該名男乘客事發後，從巴士上層車窗逃離案發現場。城巴嚴厲譴責損壞公共交通工具的行為，公司獲悉相關人士已被拘捕，將全力配合警方調查。