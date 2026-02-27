北角失常男乘客破壞城巴車窗 再搶車致溜後撼九巴 警趕至制服疑犯

北角鬧市今日（2月27日）傍晚收工時間，懷疑有失常男子搶巴士釀成車禍。下午6時許，英皇道一名城巴司機報案，表示一名男子用錘仔破壞車窗，其後坐上司機位擅自駕駛，導致車輛撞到一部途經九巴。警員接報趕至，在大強街交界發現兩部涉案巴士，並於附近長康街交界制服疑犯。涉案男子手部受傷，並懷疑精神有異，遭五花大綁送東區醫院檢查。事件中幸無其他乘客受傷，警方正調查案件。

現場消息指，當時城巴駛經上址時，有同車乘客由上層落車，向車長說有人打爆車窗。城巴車長隨即停車打死火燈，先著其他乘客落車，其後離開司機位查看巴士受損位置。豈料，失常男子趁機登上司機位，車長見狀即時上前熄匙，其後落車遠離失常男子並報警求助。疑犯繼續在司機位亂動按鈕，凑巧鬆開了手掣，令城巴溜後，最終撞到後方一部九巴。

兩巴士相撞後，失常男子離開司機位，返回上層並從上層車窗跳落車。其後離開現場，車長見狀從後尾隨以免他逃脫，至長康街交界警方到場制服疑犯。車長事後憶述，涉案疑犯是於灣仔上車，事後其手臂受傷，自己制服也被疑犯血跡所染，但其被捕時沒有特別反抗。

現場所見，兩部巴士分別為城巴116線及九巴102線，其中九巴車頭損毀，擋風玻璃碎裂，城巴則上層車尾乘客位有玻璃碎裂，懷疑屬於疑犯的一樽藥物遺落在附近路面。受事故影響，英皇道往柴灣方向行車受阻，交通繁忙。