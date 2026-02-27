野豬大鬧烏溪沙 傷及4男女 衝破持盾警防線險撞記者

馬鞍山烏溪沙有野豬傷人。今日（2月27日）下午5時許警方接報，指一隻野豬闖入烏溪沙站及附近商場，期間2男2女（45至87歲）被撞傷腳，當中烏溪沙站一名男子更流血倒地。警方及救護員其後趕往現場，傷者均輕傷清醒，被送往沙田威爾斯醫院治理。

現場所見，有持盾警嚴陣以待，在銀湖天峰停車場出口與野豬對峙，附近有大批途人圍觀，警員架設封鎖範圍免生危險。其後野豬橫衝直撞，在警員和記者群中近距離穿過，險象環生。至下午6時許，野豬穿過馬路，逃至附近樹叢，目前警員及持麻醉槍獸醫正搜索野豬蹤影。