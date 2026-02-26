虛幣平台AAX倒閉｜被捕負責人疑捲款逾$6億 被控3項盜竊1項欺詐今提堂

本港虛擬貨幣交易平台「AAX」2022年11月突然倒閉，導致平台逾百用戶無法提取及轉移資產。商業罪案調查科人員經追查，於2024年7月拘捕一名負責管理平台、時年39歲的涉案本地男子。至今日（2月26日）警方更新調查進展，揭發目前40歲的被捕男子，曾在平台倒閉後捲款超過6億元。他現已被控4罪，案件今日提堂。

警方今日表示。商罪科人員經深入調查後，向191名受害者錄取口供，相信他們的損失合共約8100萬元。而平台負責人相信在平台停止運作後取出平台上合共約值6.33億元的虛擬貨幣。經徵詢法律意見後，該名被捕時為39歲、目前為40歲的男子，被控3項「盜竊」罪及1項「欺詐」罪，案件已於今日上午在東區裁判法院提堂。

案件已於今日上午在東區裁判法院提堂。資料圖片