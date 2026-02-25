Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油麻地校巴Tesla相撞 2人傷包括10歲童

突發
更新時間：14:15 2026-02-25 HKT
發佈時間：14:15 2026-02-25 HKT

油麻地發生涉及校巴的交通意外。今日（25日）下午1時23分，一輛學校小巴在加士居道與衛理道交界，與一輛Tesla電動車相撞，校巴繼而剷向路中石壆才停下。校巴上一名10歲學童眼痛不適，Tesla一名女乘客亦感到胸口及頸痛受傷，需送院治理。

現場所見，Tesla車頭損毀嚴重，校巴亦左邊車頭損毀，警方正調查意外原因。

校巴姓林司機表示，校巴當時載有10名學童，沿加士居道右轉衞理道，而一部Tesla電動車則沿加士居道東行往觀塘方向，林報稱當時為綠燈行駛，「我跟住兩架車過綠燈。」他指Tesla當時車速甚快，校巴收掣不及便與Tesla相撞。「佢（Tesla司機）可能睇錯燈。」　

