跨部門新界南及機場反「黑工」 拘23人包括5內地女涉賣淫

警方表示，新界南總區機動部隊與葵青、荃灣、沙田、大嶼山及機場警區，聯同入境事務處，昨日（24日）進行代號「冠軍」（CHAMPION）及「嶺馬」（LANDMASTER）的反非法勞工及掃黃聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。



行動中人員共拘捕23人，包括1名本地男子、7名內地男子、4名非華裔男子、1名外籍男子、8名內地女子、2名外籍女子（年齡介乎30至68歲），他們分別涉嫌「違反逗留條件」、「使用他人身份證」、「有遣送離境/遞解離境令人士接受僱傭工作及開辦業務」、「僱用不可合法受僱的人」、「協助及教唆他人違反逗留條件」、「逾期居留」、「懷疑非法入境者」及「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」，其中一名68歲本地男子為被通緝人士。另外，其中5名內地女子懷疑進行賣淫活動，在荃灣區涉嫌「違反逗留條件」被捕。



所有被捕人現正被扣留調查，並將會由警方及相關部門作出跟進。