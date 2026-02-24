Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔美心食品廠男工外牆維修棚架墮下 昏迷送院不治

突發
更新時間：14:55 2026-02-24 HKT
發佈時間：14:30 2026-02-24 HKT

大埔工業邨大富街14號美心食品廠發生致命工業意外。今日（24日）下午1時28分，一名50多歲男工人進行外牆維修工程期間，意外由三層樓高棚架墮下，當場昏迷不醒，工友立即報警求助。救護員到場，將事主送往大埔那打素醫院，惜經搶救後不治。警方列工業意外跟進調查。

工業傷亡權益會對事件感到難過，事後已派員到醫院接觸家屬，提供適切援助。

工業傷亡權益會表示，今日大埔工業邨美心食品廠發生一宗致命工業意外，一名棚工於工作期間從高處墮下，送院後死亡。該會對此表示十分難過，職員已趕到醫院接觸家屬，為其提供適切援助。

據該會記錄，自2023到2025年期間，最少發生12宗和棚架相關嚴重工業意外，總共造成8死14傷。

該會呼籲各施工地盤和前線工友，在長假期前後工作時，必須確保工作安全。特別是從事棚架高空工作的工種，必須確保在開工前做好安全措施，僱主必須要提供合適防墜裝備，例如全身式安全帶和繫於穩固點的獨立救生繩，並監察前線員工正確使用相關裝備。該會呼籲僱主和美心協助家屬度過難關，並促請勞工處徹查意外原因，避免同類事故再次發生。

