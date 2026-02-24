大埔梧桐寨行山漢失蹤大半日 寨乪村尋回自行落山

67歲姓李男子於昨日（23日）獨自前往大埔梧桐寨行山，其後失去聯絡，至深夜其友人擔心他安危，報警求助。大批救援人員經通宵搜索後，至今晨（24日）8時許在林錦公路附近的寨乪村發現李男。他無恙且臉帶笑容，由救援人員陪同自行步行下山，最後毋須送院。

男子主獲救時身穿短衫短褲，衣衫單薄，只見他揮手示意，一臉精神沒有受傷，身上帶備了行山杖、手提電話和充電寶。《星島頭條》記者問他為何失蹤，又如何在山頭度過一宵？事主則指自己過往亦有到梧桐寨行山，僅說：「天黑嘛，咪唔行囉」，又稱：「噚晚咪瞓吓覺、坐下囉！」他下山後一度登上救護車和警車，但毋須送院治理。

據悉，昨日李男前往林錦公路對上的梧桐寨行山，當時他獨自一人，最後一次與友人聯絡為昨日下午約6時，其後一直不知所終。由於其友人多次致電未果，擔心對方可能遇險，遂於晚上10時35分報案。救援人員接報後，隨即趕赴梧桐寨一帶集合，分批通宵登山搜索，至今晨終有發現。