尖沙咀加密幣公司逾千萬元客戶資產被盜 警拘「穿櫃桶底」工程師

尖沙咀科學館道1號康宏廣場內一間加密貨幣交易公司，今日（2月23日）下午近5時報案，表示有職員懷疑從大批客戶盜取等值逾千萬港元的加密貨幣。警員接報到場後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名34歲姓蔡的男子，為該公司的網絡工程師，案件正由油尖警區刑事調查隊第9隊跟進。

消息指，被捕網絡工程師在涉事公司已工作4年，平時負責手機Apps管理。今年1月初，約20名公司客戶反映，表示遺失加密貨幣。經點算，各客戶合共損失約267萬泰達幣（USDT），折合約2087萬港元。公司內部調查後，發現該名工程師曾進入公司數據庫，查核上述客戶資料，從而揭發事件。