佐敦林寶堅尼停燈遭的士撞尾 6人傷 的士司機涉危駕被捕

佐敦渡船街與西貢街交界，今（23日）下午3時11分，一部載客的士與林寶堅尼SUV 私家車相撞，的士男司機被困車廂，稍後由消防救出，的士內四名乘客包括2女子2男童受傷，其中兩人是遊客。林寶堅尼男司機亦報稱胸口痛，共6人清醒送院。現場所見，的士車頭嚴重損毀猶如廢鐵，零件四散，車頭擋風玻璃爆裂。警方經調查後，拘捕的士男司機涉危險駕駛導致他人受到嚴重傷害。

現場消息稱，林寶堅尼駛至上址停在燈位，惟尾隨載客的士駛至收掣不及撞向林寶堅尼車尾。的士車頭幾盡毀儼如廢鐵，車內兩名女子及兩男童受傷，當中包括一女乘客及一男童為內地遊客，他們大部分頸及腰痛，一名女乘客因右腳骨折傷勢較嚴重，但全部清醒送院。