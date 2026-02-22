農曆新年警西貢放蛇搭的士 兩黑的司機涉濫收車資兩倍 1人被捕1人遭票控

東九龍總區交通部人員今日（22日）在西貢一帶展開「駒始」行動，打擊農曆新年期間的士濫收車資的違法行為。行動中，警方派員喬裝為乘客，發現2名的士司機涉嫌違例，包括「濫收車資」、「没有展示的士司機證」、「沒有展示的士計程錶指示器」及「沒有將的士計程錶指示器設定於記錄位置」。人員拘捕一名58歲本地男子及發出傳票票控一名51歲本地男子。



警方初步調查顯示，被捕人沒有按計程錶收費，最後收取約400元較原定車資高出約2倍的款項。所有涉案的士已被扣留作進一步檢驗。

