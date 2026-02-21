六合彩新春金多寶｜投注額突破$3.5億 中環續現百米人龍 市民「日日做功課」冀圓買樓夢

萬眾期待的六合彩新春金多寶，將於今晚（2月21日）晚上9時半正式攪珠。今期頭獎基金高達2億港元，掀起全城熱潮，投注額已突破3.5億元，各區投注站人山人海。其中位於中環士丹利街的傳統熱門投注站，繼昨日（2月20日）後，今日下午時分繼續出現逾百米人龍。有市民表示自己近期「日日做功課」，今日更帶齊貼士筆記，冀一圓買樓夢。

相關報道：星島申訴王 | 新春金多寶 全城狙擊2億獎金 藝人、玄學家 分享催運中獎心得

記者今日下午4時現場所見，排隊市民絡繹不絕，希望新春一發橫財夢，人龍由投注站門口一直綿延繞了兩彎，經德己立街，直至250多米外的威靈頓街擺花街交界才龍尾。現場排隊人數估計近千，逼滿整條行人路，場面墟冚。有警員在場維持秩序，亦有馬會職員舉牌標示龍尾位置及預計輪候時間，顯示隊尾市民需要排至少一小時才會到投注站。

為求發個新年財，除依靠運氣，不少市民亦出盡法寶。其中市民黃女士表示自己近期「日日做功課」，今日更帶同馬報貼士和寫滿資料的筆記，準備購買心儀號碼，希望新年能夠發財，但排了兩個小時仍未能入內。她形容今日排隊盛況空前，「好似全香港人都出嚟」，笑言自己中獎後「即刻喺香港買千萬、兩千萬嘅樓先」。

相關報道：六合彩新春金多寶︱2億頭獎歷年最高今日攪珠 即睇5大幸運號碼！

另一市民陳小姐稱，今日有事前往上環，見順路便到士丹利街投注站，打算碰一碰運氣，「聽講呢度最旺」，暫時仍未想到中獎後打算。而市民黃小姐則指，自己是第一次來到士丹利街投注站，希望趁新年「攞下彩」，中獎後除了環遊世界之外，也會將部份款項捐出做善事。

今期六合彩馬年新春金多寶，是歷來最大的金多寶，若幸運兒能以10元一注獨中頭獎，將可獨得2億港元獎金。截至下午7時半，投注額已超過3.5億元。新春金多寶截至售票時間為今晚9時15分，攪珠將於今晚9時30分舉行。