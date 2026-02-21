Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

火炭穗禾苑豐年閣晚間突停電 中電搶修2小時內恢復供電

突發
更新時間：02:02 2026-02-21 HKT
發佈時間：02:02 2026-02-21 HKT

火炭穗禾苑周五（20日）晚上發生停電事故。沙田區議員陳壇丹於社交平台表示，接獲大量穗禾苑C座豐年閣居民反映，當晚約10時單位突然停電，全幢單位內烏燈黑火，而大廈走廊照明及電梯運作則未受影響。

陳壇丹稱，事發後已即時聯絡管理處及中電跟進，中電隨即派員到場了解情況。初步懷疑涉及大廈電力裝置故障，需進行緊急維修。

記者現場所見，大約在晚上11時45分，大廈全幢恢復供電。

警方表示，當晚10時16分接獲住客報案，指穗禾路10號一幢大廈懷疑全幢停電。經初步了解，事件無可疑，警方毋須到場處理。

中電回覆指，技術人員到場檢查後，確認供電系統正常。

