愛民邨忠孝街新年再爆鹹水管淪澤國 途人狼狽涉水而行

突發
更新時間：20:09 2026-02-20 HKT
發佈時間：20:09 2026-02-20 HKT

何文田愛民邨忠孝街及孝民街交界，今日（2月20日）年初四晚上7時許爆鹹水管。現場所見，黃泥水沖破路面，沿斜路猶如激流般一瀉而下，下方的愛民廣場巴士總站如淪澤國，車輛駛過時濺起水花，途人被迫涉水而行，相當狼狽。目前有警員在場指揮交通，亦有水務署人員趕至搶修，暫時未知是否會影響愛民邨供水。

翻查資料，愛民邨周一（2月16日）年廿九晚上，亦曾有內部泵房鹹水管爆裂，損毀了食水泵控制箱，從而影響保民、禮民、建民、嘉民樓高層用戶的鹹淡水供應，當時居民需要落樓向水車取水應急。當局經搶修後，供水至翌日（2月17日）年初一清晨陸續恢復。

相關報道：愛民邨停水│鹹水喉管爆裂影響食水泵 經搶修後清晨已恢復供水

