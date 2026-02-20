粉嶺公路可疑私家車遇查 揭藏$1.7萬大麻草 男司機涉販毒酒駕被捕

新界北總區交通部人員於今日（19日）約下午五時沿粉嶺公路巡邏期間，發現一輛黑色私家車形迹可疑，於是在大窩東支路截查該車。

人員在該車內搜出多包共重約一百一十一克懷疑大麻草，檢獲的毒品市值約一萬七千元。經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕車上50歲姓戴本地男司機。此外，男司機未能通過酒精呼氣測試，該男司機亦涉嫌「酒後駕駛」及「駕駛時使用流動電訊裝置」被捕。被捕人現正被扣留調查，案件交由大埔警區刑事調查隊第二隊跟進。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，並會繼續進行打擊毒品行動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款五百萬元及終身監禁。

此外，警方呼籲各駕駛人士，酒後駕駛、超載、駕駛時沒有第三者保險、無牌及停牌駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。