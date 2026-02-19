Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

初三赤口｜油麻地大廈噪音惹爭執 男女鄰居互毆踢傷松鼠狗 同涉襲擊被捕

突發
更新時間：14:41 2026-02-19 HKT
發佈時間：14:41 2026-02-19 HKT

大年初三油麻地發生襲擊案。今日（19日）早上10時14分，窩打老道1A至1J號華德大廈48歲姓陳女住戶報案，指她在走廊被一名男鄰居襲擊，其狗隻亦被對方起腳踢傷。

警員接報到場，經初步調查，相信陳婦與男鄰居因噪音問題爭執，期間互相出手襲擊，男鄰居更出腳踢向陳婦的狗隻。據了解，男鄰居屬越南裔，持有香港身份證，他和陳婦涉嫌襲擊致造成身體傷害（AOABH）同被捕，而他亦涉嫌殘酷對待動物被捕。

兩人同告受傷，其中陳婦頭及腳傷，男鄰居則頭及臉傷；雙雙清醒被送廣華醫院治理。而被踢的一隻5歲雄性松鼠狗，沒有表面傷痕，事後牠已交還給陳婦，案件交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進。

資料圖片
資料圖片

