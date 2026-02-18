34歲男涉串謀洗黑錢被還押 肝癌惡化後不治
更新時間：17:32 2026-02-18 HKT
發佈時間：17:32 2026-02-18 HKT
發佈時間：17:32 2026-02-18 HKT
東頭懲教所一名34歲男性還押在囚人士今日（2月18日）在公立醫院因病不治。該名還押在囚人士患有肝癌，一直需要接受院所醫院和公立醫院治療及跟進。他於2月5日因身體不適被送往公立醫院接受治療。他於留院期間情況惡化，延至今日上午10時32分證實不治。
該名還押在囚人士於2024年8月因串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪而被還押。懲教署已將事件通知警方，死因裁判法庭將進行死因研訊。
