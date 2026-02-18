大年初二‧即時交通｜尖沙咀尖東西九站多個出口關閉 上山頂非常擠塞
更新時間：18:24 2026-02-18 HKT
發佈時間：15:46 2026-02-18 HKT
大年初二，本港多處續有慶祝活動，例如林村許願節、車公誕及維港煙花等等。各區交通繁忙，當局亦將陸續實施特別交通管制安排。
維港煙花（截至18:22）
港鐵指，為配合警方的人潮管制措施，以下車站部份出入口暫時關閉：
尖沙咀站：H, R
尖東站：L1, L3, L4, L5, L6, N3, J, P3
西九龍高鐵站：F, 天空走廊
運輸署表示，香港西九龍站公眾停車場現已泊滿，市民請使用公共交通工具前往。
另外警方亦提醒市民，太平山頂一帶道路已非常擠塞，市民請避免駕車前往山頂，出行前應預早計劃行程及盡量使用公共交通工具。
林村許願節（截至15:24）
警方表示，現時林村一帶交通繁忙，警方現正實施特別交通安排。前往林村的駕駛人士，須沿吐露港公路北行線，經林錦公路交匯處進入。
