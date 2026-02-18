大年初二‧交通｜港鐵荃灣站附近信號設備運作不暢順 列車服務一度受影響

大年初二，本港多處續有慶祝活動，例如林村許願節、車公誕及維港煙花等等。各區交通繁忙，當局亦將陸續實施特別交通管制安排。

維港煙花（22:57）

維港煙花晚上近8時半結束，運輸署晚上9時40分左右曾表示，接獲港鐵通知，由於荃灣站附近有信號設備運作不暢順，荃灣綫的列車服務受到影響。其後港鐵指荃灣綫列車服務已於晚上9時55分逐步回復正常。

入境處網頁顯示，各陸路口岸輪候時間正常。另外港鐵稱，會展站、柯士甸站、高鐵西九龍站、佐敦站所有出入口已經重開，為配合警方的人潮管制措施，以下車站出入口仍暫時關閉。

尖沙咀：B1, H, R

尖東：J, L3, L4, L5, L6, N3, P3

大批市民到維港兩岸等睇初二煙花。蘇正謙攝

相關報道：農曆新年｜年初二煙花下午5時起封路 警方將循不同平台向粵車南下司機交代資訊

林村許願節（18:58）

警方表示，林村一帶交通繁忙，警方現正實施特別交通安排。前往林村的駕駛人士，須沿吐露港公路北行線，經林錦公路交匯處進入。

至晚上近7時，警方指林村附近的社山公眾停車場已關閉，呼籲前往林村一帶人士乘搭公共交通工具。