Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大年初二‧交通｜因應人潮管制 多個港鐵出口續暫時關閉

突發
更新時間：21:03 2026-02-18 HKT
發佈時間：15:46 2026-02-18 HKT

大年初二，本港多處續有慶祝活動，例如林村許願節、車公誕及維港煙花等等。各區交通繁忙，當局亦將陸續實施特別交通管制安排。

維港煙花（截至20:57）

港鐵指，為配合警方的人潮管制措施，以下車站部份出入口暫時關閉：

佐敦站：B1, C2, E
會展站：B1
柯士甸站：D1, D4, E
尖沙咀站：B1, H, R
尖東站：L3, L4, L5, L6, N3, J, P3
高鐵西九龍站：N,

大批市民到維港兩岸等睇初二煙花。蘇正謙攝
大批市民到維港兩岸等睇初二煙花。蘇正謙攝

運輸署表示，香港西九龍站公眾停車場現已泊滿，市民請使用公共交通工具前往。

另外警方亦提醒市民，太平山頂一帶道路已非常擠塞，市民請避免駕車前往山頂，出行前應預早計劃行程及盡量使用公共交通工具。

相關報道：農曆新年｜年初二煙花下午5時起封路 警方將循不同平台向粵車南下司機交代資訊

 

林村許願節（截至18:58）

警方表示，現時林村一帶交通繁忙，警方現正實施特別交通安排。前往林村的駕駛人士，須沿吐露港公路北行線，經林錦公路交匯處進入。

至晚上近7時，警方指林村附近的社山公眾停車場已關閉，呼籲前往林村一帶人士乘搭公共交通工具。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
6小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
8小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
5小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
2小時前
新年派錯$500利是畀看更 港女心痛求救 行內人爆「潛規則」：收到大額利是會...｜Juicy叮
新年派錯$500利是畀看更 港女心痛求救 行內人爆「潛規則」：收到大額利是會...｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
屎水淹全家！公屋2樓新年驚變「黃金屋」 物管人揭低層「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
屎水淹全家！公屋2樓新年驚變「黃金屋」 物管人揭低層「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 警方初步調查：排除他殺
兩岸熱話
2小時前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
Banker棄高薪轉賣珍珠奶茶 老闆以為「瘋了」 如今變年收入45億全球品牌
Banker棄高薪轉賣珍珠奶茶 老闆以為「瘋了」 如今變年收入45億全球品牌
投資理財
7小時前