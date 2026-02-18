大年初二‧交通｜因應人潮管制 多個港鐵出口續暫時關閉

大年初二，本港多處續有慶祝活動，例如林村許願節、車公誕及維港煙花等等。各區交通繁忙，當局亦將陸續實施特別交通管制安排。

維港煙花（截至20:57）

港鐵指，為配合警方的人潮管制措施，以下車站部份出入口暫時關閉：

佐敦站：B1, C2, E

會展站：B1

柯士甸站：D1, D4, E

尖沙咀站：B1, H, R

尖東站：L3, L4, L5, L6, N3, J, P3

高鐵西九龍站：N,

大批市民到維港兩岸等睇初二煙花。蘇正謙攝

運輸署表示，香港西九龍站公眾停車場現已泊滿，市民請使用公共交通工具前往。

另外警方亦提醒市民，太平山頂一帶道路已非常擠塞，市民請避免駕車前往山頂，出行前應預早計劃行程及盡量使用公共交通工具。

林村許願節（截至18:58）

警方表示，現時林村一帶交通繁忙，警方現正實施特別交通安排。前往林村的駕駛人士，須沿吐露港公路北行線，經林錦公路交匯處進入。

至晚上近7時，警方指林村附近的社山公眾停車場已關閉，呼籲前往林村一帶人士乘搭公共交通工具。