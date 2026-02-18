大年初二‧交通｜因應人潮管制 多個港鐵出口續暫時關閉
大年初二，本港多處續有慶祝活動，例如林村許願節、車公誕及維港煙花等等。各區交通繁忙，當局亦將陸續實施特別交通管制安排。
維港煙花（截至20:57）
港鐵指，為配合警方的人潮管制措施，以下車站部份出入口暫時關閉：
佐敦站：B1, C2, E
會展站：B1
柯士甸站：D1, D4, E
尖沙咀站：B1, H, R
尖東站：L3, L4, L5, L6, N3, J, P3
高鐵西九龍站：N,
運輸署表示，香港西九龍站公眾停車場現已泊滿，市民請使用公共交通工具前往。
另外警方亦提醒市民，太平山頂一帶道路已非常擠塞，市民請避免駕車前往山頂，出行前應預早計劃行程及盡量使用公共交通工具。
相關報道：農曆新年｜年初二煙花下午5時起封路 警方將循不同平台向粵車南下司機交代資訊
林村許願節（截至18:58）
警方表示，現時林村一帶交通繁忙，警方現正實施特別交通安排。前往林村的駕駛人士，須沿吐露港公路北行線，經林錦公路交匯處進入。
至晚上近7時，警方指林村附近的社山公眾停車場已關閉，呼籲前往林村一帶人士乘搭公共交通工具。
