有片｜屯赤隧道私家車高速猛撞的士 「彈波子」波及另一車 2人受傷
更新時間：12:04 2026-02-18 HKT
發佈時間：10:57 2026-02-18 HKT
今日（18日）早上9時56分，屯門-赤鱲角隧道往機場方向的管道內發生車禍，一輛私家車與一輛載客的綠色新界的士相撞，繼而再波及另一輛私家車。的士司機報稱胸口及頸痛受傷，的士女乘客同受輕傷，警方正調查意外原因。
從網上的車Cam影片所見，事發時新界的士沿屯赤隧道管道的快線行駛，期間尾隨之涉事私家車突然高速駛至，猛撞的士車尾，將的士推行。惟私家車繼而「彈波子」式越過旁邊慢線，撼向一輛藍色私家車的車身，並餘勢未止撞向隧道的左邊牆身，再反彈返回快線撞及新界的士的左邊車身。的士司機受傷，幸可以自行下車。
