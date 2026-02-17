Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大年初一｜巴士迷為影馬年主題特別車衝出馬路 險象橫生驚動警方

突發
更新時間：16:40 2026-02-17 HKT
發佈時間：16:40 2026-02-17 HKT

農曆新年是香港一年中最熱鬧的節慶時刻，有巴士公司為慶祝馬年來臨，將單層巴士變成賀年巴士，惟大批巴士迷為拍照衝出路面，險象橫生，妄顧自身及道路使用者安全。有網民批評相關行為，直斥「年初一都唔返屋企過年，做一日好仔都唔得」。

根據網上圖片所見，現場為長沙灣道及東京街交界、長沙灣邨對開。30多名巴士迷為拍攝有馬年生肖主題車身的巴士而衝出馬路，險象環生，其間更驚動警方，向在場的巴士迷了解事件。

網民留言批評相關行為，怒斥巴士迷行為罔顧安全，更可能連累巴士上無辜的巴士乘客，直斥「毫無公德心」、「做一日好仔都唔得」、「位位2000蚊多謝」。警方表示今日（17日）早上9時52分，接獲東京街12號一名住戶報警，指樓下有十多人衝出馬路，恐造成危險。警方到場調查後，將案件改列為「雜項」。

據了解，涉事巴士路線為1R號，往來紅磡（紅鸞道）往大嶼山昂坪寶蓮寺。新大嶼山巴士為慶祝馬年，將一輛低地台單層巴士化身𢦓賀年巴士，並在大年初一（17日）早上9時15分左右開車，其間途經尖東、旺角、太子、深水埗、東涌及塘福一帶。
 

↓立即下載星島頭條App↓

