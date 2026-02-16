Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

粉嶺凌晨兩幫人互毆 再上演飛車追逐 一青年遭斬傷自行求醫

更新時間：22:44 2026-02-16 HKT
發佈時間：22:44 2026-02-16 HKT

粉嶺暉明路近雍盛苑迴旋處，今日（2月16日）凌晨1時許有兩幫人先是口角，繼而互相襲擊，途人見狀大驚報警求助，眾人在警方到場前，登上各自接應車輛離去。隨後，其中兩部涉案私家車沿馬會道西行追逐，其中一車捱撞，於馬會道21號對開失控撼欄並起火。消防其後趕至，將火救熄。

警方經初步調查，相信前方私家車於馬會道21號對開，捱撞失控撼欄。隨之，後方車輛一名男兇徒落車，以利器襲擊前車的21歲姓文男青年，得手後隨即返回後車逃去。遇襲青年手及腿傷，自行到北區醫院接受治理。目前案件列作傷人，由大埔警區反三合會行動組跟進，追緝兇徒下落。

