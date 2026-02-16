粉嶺兩幫人飛車追逐 私家車捱撞撼欄青年遭斬傷 警拘捕9人

粉嶺暉明路近雍盛苑迴旋處，今日（2月16日）凌晨1時許有兩幫人先是口角，繼而互相襲擊，途人見狀大驚報警求助，眾人在警方到場前，登上各自接應車輛離去。隨後，其中兩部涉案私家車沿馬會道西行追逐，其中一車捱撞，於馬會道21號對開失控撼欄並起火。消防其後趕至，將火救熄。

警方經初步調查，相信前方私家車於馬會道21號對開，捱撞失控撼欄。隨之，後方車輛一名男兇徒落車，以利器襲擊前車的21歲姓文男青年，得手後隨即返回後車逃去。遇襲青年手及腿傷，自行到北區醫院接受治理。

警方深入調查後，下午在大埔區以涉嫌「毆鬥」拘捕9名年齡介乎19至56歲的本地男子，其中兩名分別為20及33歲的男子亦涉嫌「傷人」。所有被捕人現正被扣留調查。