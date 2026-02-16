機場海關拘檳城抵港兩販毒男 檢900萬元可卡因

香港海關人員昨日（2月15日）在香港國際機場，先後截查兩名均由馬來西亞檳城抵港的男旅客（56及60歲），關員清關時在他們行李各發現5公斤懷疑可卡因，遂將他們拘捕。兩宗案件毒品市值共約900萬元，兩男已各被控一項販運危險藥物罪，兩案將於2月18日在西九龍裁判法院提堂。

海關會根據情報分析及風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

涉案可卡因。海關圖片