入境處全港打擊非法勞工拘36人 包括巡查年宵拘12黑工6僱主

入境處於過去一個多星期（2月6日至15日）在全港多區打擊非法勞工，包括聯同警務處的「冠軍行動」、聯同食環署及康文署的「驚愕行動」，及聯同警務處和海關的聯合行動。各場行動共拘36人，包括24名懷疑非法勞工、9名僱主及3名協助教唆者。其中在巡查年宵市場的行動中，入境處拘捕了12名懷疑黑工及六名僱主。

入境處表示，在各區年宵市場的反非法勞工行動中，調查人員巡查多個攤檔，拘捕了12名懷疑非法勞工（4男8女，18至52歲），被捕時正在攤檔從事銷售，涉嫌聘用非法勞工的6名僱主（2男4女，33至49歲）亦被捕。執法同時，入境處亦安排宣傳車及職員，到全港各區向年宵市場檔主及其他商戶派發宣傳單張，呼籲切勿聘用非法勞工。

其他反黑工行動中，調查人員亦搜查多個目標地點，包括食肆、零售店及車房等，拘捕另外12名懷疑非法勞工（3男9女，20至54歲）。被捕黑工從事洗碗、車場技工、搬運等工作，當中2男2女持「行街紙」，其中一女同時涉嫌行使及管有偽造身份證。與此同時，入境處亦拘捕3名僱主（2男1女，35至65歲，及3名涉嫌協助教唆的男子（42至45歲）。

目前調查仍在繼續，入境處不排除有更多人被捕。入境處呼籲市民，可使用舉報非法勞工專線3861 5000、傳真2824 1166、電郵[email protected]，或登入入境處網址利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。