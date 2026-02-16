Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

入境處全港打擊非法勞工拘36人 包括巡查年宵拘12黑工6僱主

突發
更新時間：19:40 2026-02-16 HKT
發佈時間：19:40 2026-02-16 HKT

入境處於過去一個多星期（2月6日至15日）在全港多區打擊非法勞工，包括聯同警務處的「冠軍行動」、聯同食環署及康文署的「驚愕行動」，及聯同警務處和海關的聯合行動。各場行動共拘36人，包括24名懷疑非法勞工、9名僱主及3名協助教唆者。其中在巡查年宵市場的行動中，入境處拘捕了12名懷疑黑工及六名僱主。

入境處表示，在各區年宵市場的反非法勞工行動中，調查人員巡查多個攤檔，拘捕了12名懷疑非法勞工（4男8女，18至52歲），被捕時正在攤檔從事銷售，涉嫌聘用非法勞工的6名僱主（2男4女，33至49歲）亦被捕。執法同時，入境處亦安排宣傳車及職員，到全港各區向年宵市場檔主及其他商戶派發宣傳單張，呼籲切勿聘用非法勞工。

其他反黑工行動中，調查人員亦搜查多個目標地點，包括食肆、零售店及車房等，拘捕另外12名懷疑非法勞工（3男9女，20至54歲）。被捕黑工從事洗碗、車場技工、搬運等工作，當中2男2女持「行街紙」，其中一女同時涉嫌行使及管有偽造身份證。與此同時，入境處亦拘捕3名僱主（2男1女，35至65歲，及3名涉嫌協助教唆的男子（42至45歲）。

目前調查仍在繼續，入境處不排除有更多人被捕。入境處呼籲市民，可使用舉報非法勞工專線3861 5000、傳真2824 1166、電郵[email protected]，或登入入境處網址利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
12小時前
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮
霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
社會
7小時前
TVB「男飛躍」得主驚爆入院做手術 重病臥床畫面曝光 痛到面容扭曲「視帝」管接管送
TVB「男飛躍」得主驚爆入院做手術 重病臥床畫面曝光 痛到面容扭曲「視帝」管接管送
影視圈
5小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
22小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
9小時前
小西灣夫婦財困 年廿九車內燒炭 送院雙雙不治
小西灣夫婦財困 年廿九車內燒炭 送院雙雙不治
突發
2分鐘前
冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
即時中國
7小時前