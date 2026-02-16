驚嚇畫面｜荃灣金毛男當街持刀指罵垃圾車司機　路人驚惶走避

警方於周六（14日）下午接獲垃圾車職員報案，指一名男子在荃灣街頭破壞垃圾車。據了解，該名52歲姓梁男子疑因不滿清潔工作，先在川龍街拿取3條長約90厘米的鋁條及一支長約50厘米的木棍，向一輛正在作業的垃圾車猛力扑打。其後，他更闖入附近一間凍肉舖，掠走一把長約30厘米的西瓜刀及一把長約24厘米的剪刀，再次折返現場，繼續破壞垃圾車。

事隔一日，案發過程曝光。根據網上流傳事發片段，涉事垃圾車當時駛離垃圾站後打死火燈，停在路中。一名身穿黑衣黑褲、染金髮男子手持西瓜刀從凍肉舖步出，情緒激動，持刀指向垃圾車司機並高聲指罵。司機見狀立即關上車窗，期間曾向對方作出手勢示意。

其後，梁男持刀轉身走上行人路，現場多名圍觀市民被嚇至急忙走避，場面一度混亂，幸事件中無人受傷。梁男最後走入附近一條巷內，影片至此結束。

事件發生於接近下午2時，警方其後在聯仁街找到梁男，並以涉嫌「藏有攻擊性武器」及「刑事毀壞」將其拘捕。