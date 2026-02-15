Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警一周接逾200宗網購騙案涉款達$1000萬 籲辦年貨慎防假網店

突發
年近歲晚，又到市民出外辦年貨的時候。警方指往年網騙高危貨品包括盆菜、海鮮、鮑參翅肚及賀年禮盒。過去一星期，警方共接獲逾 200 宗網上購物騙案，騙款金額超過1,000萬港元。

警方表示，騙徒經常開設「假專頁」冒充知名商戶，更盜用其頭像、貨物圖片及貼文內容，效果與真商戶非常相似，以假亂真，提醒市民「假專頁」的建立日期與真商戶有所分別，無實體店地址或 地址錯誤；貼文內容及相片大多從「真專頁」擷取；按讚、留言或關注者大多來自世界各地，製造多人光顧假象；更改貼文日期，假扮較早發布；需要轉賬至個人戶口。

警方提醒市民，不要因一時心急或貪平而誤墮騙徒陷阱，建議落單前應查看網上店舖的貨品評價，以辨識真假；應盡量選擇實體店舖或面交，以減低受騙風險；無論以任何形式轉賬，在付款前必先判斷真偽，並小心核對付款資料；賣方若要求過數至私人戶口應小心考慮；在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險，如有任何懷疑，應立即終止交易。

