Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

水警大嶼南反走私拘2男 截兩貨車檢$1460萬私煙

突發
更新時間：14:14 2026-02-15 HKT
發佈時間：14:14 2026-02-15 HKT

警方表示，懷疑近日有人在大嶼山南一帶進行走私活動，經過深入觀察及情報分析後，水警小艇分區人員昨晚（14日）在有關海域及陸上道路進行反走私行動。

行動中，人員發現3艘沒有亮起航行燈的快艇，駛至大嶼山南一帶岸邊。人員遂展開海上追截及於陸上作部署，涉案快艇最終在逃離香港西南面水域，往內地方向駛去。人員在東涌道截停兩輛載有懷疑私煙的貨車，並於車上拘捕涉案的兩名20歲及53歲本地男子。

水警人員在涉案的兩輛貨車內共檢獲324萬支私煙，估計市值約1,460萬元，應課稅值約1,070萬元，人員亦扣查有關涉案貨車，案件由相關部門人員繼續跟進調查。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
17小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
01:15
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
5小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
4小時前
新皇崗口岸傳七·一啟用慶回歸。小紅書@安安 Anna/豆豆愛抹茶
新皇崗口岸︱傳七·一啟用慶回歸 內地社媒現倒數照片
即時中國
7小時前
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
突發
4分鐘前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
21小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
2026-02-14 13:00 HKT
深圳好去處2026｜50大深圳一日遊推介！Minisoland開幕！最新商場/超市/飲茶/親子玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜50大深圳一日遊推介！Minisoland開幕！最新商場/超市/飲茶/親子玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
5小時前
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
奇聞趣事
21小時前