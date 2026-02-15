水警大嶼南反走私拘2男 截兩貨車檢$1460萬私煙
更新時間：14:14 2026-02-15 HKT
發佈時間：14:14 2026-02-15 HKT
發佈時間：14:14 2026-02-15 HKT
警方表示，懷疑近日有人在大嶼山南一帶進行走私活動，經過深入觀察及情報分析後，水警小艇分區人員昨晚（14日）在有關海域及陸上道路進行反走私行動。
行動中，人員發現3艘沒有亮起航行燈的快艇，駛至大嶼山南一帶岸邊。人員遂展開海上追截及於陸上作部署，涉案快艇最終在逃離香港西南面水域，往內地方向駛去。人員在東涌道截停兩輛載有懷疑私煙的貨車，並於車上拘捕涉案的兩名20歲及53歲本地男子。
水警人員在涉案的兩輛貨車內共檢獲324萬支私煙，估計市值約1,460萬元，應課稅值約1,070萬元，人員亦扣查有關涉案貨車，案件由相關部門人員繼續跟進調查。
最Hit
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
2026-02-14 15:10 HKT
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
2026-02-14 13:00 HKT