珍惜生命｜大角咀20歲青年墮樓 伏屍大廈平台 疑受學業問題困擾
更新時間：17:19 2026-02-15 HKT
發佈時間：13:53 2026-02-15 HKT
大角咀有人墮樓死亡。今日（15日）早上11時04分，一名男子被發現倒臥在必發道46號福和大樓A座一平台上，身旁遺下大灘血迹。救援人員接報到場，發現男子已當場死亡。
警方經初步調查，證實事主為一名20歲姓杜青年，為上址住戶，相信他從單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據了解，青年疑受學業問題所困擾。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
