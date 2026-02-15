Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜大角咀20歲青年墮樓 伏屍大廈平台 疑受學業問題困擾

突發
更新時間：17:19 2026-02-15 HKT
發佈時間：13:53 2026-02-15 HKT

大角咀有人墮樓死亡。今日（15日）早上11時04分，一名男子被發現倒臥在必發道46號福和大樓A座一平台上，身旁遺下大灘血迹。救援人員接報到場，發現男子已當場死亡。

警方經初步調查，證實事主為一名20歲姓杜青年，為上址住戶，相信他從單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據了解，青年疑受學業問題所困擾。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
20小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
7小時前
除夕天氣︱過年着短袖？明日最高26度、新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
00:57
天氣︱過年着短袖？26.9℃平年廿八最高紀錄 明日新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
社會
1小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
01:15
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
8小時前
fb車cam L（香港群組）影片截圖
00:50
維園年宵內地男疑「打荷包」斷正 被逮獲對質爆金句：說普通話
突發
6小時前
00:47
大阪道頓堀斬人案︱釀3死傷20歲疑兇被拘 中國駐大阪總領館：近期避免前往日本
即時國際
7小時前
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
突發
2小時前
趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山
趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山
影視圈
5小時前
趙希洛結婚｜才俊老公身份極神秘  趙希洛曾言「離婚先會公開」  收埋另一半窩心原因曝光
01:15
趙希洛結婚｜才俊老公身份極神秘  趙希洛曾言「離婚先會公開」  收埋另一半窩心原因曝光
影視圈
6小時前