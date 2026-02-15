Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜大角咀男子墮樓 伏屍大廈平台

突發
更新時間：13:53 2026-02-15 HKT
發佈時間：13:53 2026-02-15 HKT

大角咀有人墮樓死亡。今日（15日）早上11時04分，一名男子被發現倒臥在必發道福和大樓一平台上，身旁遺下大灘血迹。現場是必發道42至52號，警員接報到場發現男子已當場死亡，最初列作屍體發現案件，惟經初步調查後相信事主墮樓致死，將案件改列有人從高處墮下，正調查死者身份及事件原因。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

