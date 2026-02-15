天耀邨6旬漢疑失業困擾 飛墮平台死亡
發佈時間：03:55 2026-02-15 HKT
天水圍發生墮樓事故。周六（14日）下午5時許，警方接獲天耀邨耀華樓保安報案，指一名男子倒臥上址平台，懷疑他從高處墮下。
救援人員接報到場，惜63歲姓劉男子已當場死亡。警方在場未有檢獲遺書，經初步調查證實劉男為上址住戶，並在一梯間發現他的拖鞋，相信他從梯間墮下。
據知，事主近期受失業困擾，曾向妻子透露有自殺念頭，其死因有待驗屍確定，案件交由天水圍分區雜項調查隊繼續跟進。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
