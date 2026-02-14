寄艙行李塞滿16公斤可卡因無掩飾 海關拘控洛杉磯抵港27歲外籍男

香港海關今早（2月14日）在機場，為一名美國洛杉磯抵港的27歲外籍男子清關，X光影像顯示其寄艙行李內有多個高密度長方體。關員感到可疑，打開後發現裏面只有16塊共重16公斤、以透明袋裝載的懷疑可卡因，沒有其他物品。關員隨即將該名男子拘捕。

海關毒品調查科機場調查課調查主任卓主烽表示，毒品市值約1400萬港元，被捕人報稱是商人。據悉男子表示沒有收取報酬販毒，並非第一次來港。他已被控一項涉嫌販運危險藥物罪名，案件周一（2月16日）在西九龍裁判法院提堂。

海關強調，會繼續根據風險評估和情報分析，加強打擊販毒活動；同時呼籲市民提高警覺，不要貪圖金錢利誘而參與任何販毒活動，不要接受任何人士的聘請或委託去運送受管制物品進出香港，更不要在未確定物品的屬性情況下貿然協助他人運送。