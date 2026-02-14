Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麗星郵輪故障｜船公司指領航星號已準備就緒 周日年廿八可復航

麗星郵輪旗下「領航星號」昨日（2月13日）因技術問題取消行程，其間海運大廈碼頭大批乘客曾輪候多時並鼓譟。麗星郵輪今日（2月14日）回覆《星島頭條》查詢時表示，目前郵輪已全面準備就緒，將按原定計劃於周日（2月15日、年廿八）恢復服務。

領航星號於昨日下午開始出現技術問題，入夜初時船艙仍是烏燈黑火，晚上9時許船公司宣布行程取消，及至晚上10時許，郵輪恢復燈光。至今日，麗星郵輪發言人表示，領航星號2月13日出現運作中斷後，現已完成必要系統檢查，當日航程取消是根據既定安全程序採取預防性措施。郵輪現已全面準備就緒，將按原定計劃於2月15日恢復服務。

麗星郵輪強調，乘客安全與舒適一直是其最首要考慮，所有受影響乘客已獲個別通知，船公司並已提供適當協助及靈活安排，以滿足他們需求。船公司將一如既往、堅定致力為乘客提供安全及愉悅旅遊體驗，感謝乘客及合作夥伴在此期間的理解與耐心，並期待再次歡迎各位登船。

旅遊事務署早前表示，在知悉郵輪因技術故障有延誤後，已立即要求郵輪公司妥善為等侯乘客作出適當安排，並派員到海運碼頭了解情況，以及與郵輪公司保持密切聯系，跟進事態發展。當郵輪公司決定取消行程後，署方亦已立即敦促郵輪公司做好善後工作。郵輪公司已經即時通知受影響乘客相關安排和賠償方案。受影響的旅客可向郵輪公司或旅行代理商查詢。

