馬鞍山25歲女子家中燒炭亡 胞姐揭發惜太遲

突發
更新時間：16:26 2026-02-14 HKT
發佈時間：16:26 2026-02-14 HKT

今日（14日）下午2時許，警方接獲一名女子報案，指其25歲胞妹在馬鞍山恆信街2號富安花園的寓所內燒炭自殺，昏迷不醒。救援人員到場將她送往沙田威爾斯親王醫院搶救，可惜最終不治，警方正調查女子輕生原因。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

