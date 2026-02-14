Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北上辦年貨成風 海關呼籲：切忌攜蘭花入港

突發
更新時間：13:16 2026-02-14 HKT
發佈時間：13:16 2026-02-14 HKT

港人北上浪費成風，甚至在內地辦年貨，但切忌不要攜帶蘭花入港。香港海關表示，蘭花屬於瀕危物種，不可以帶返香港，千祈不好相信其他人，千祈不好貪平，在未領有許可證的情況下進出口蘭花，均屬違法。

根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），實施《公約》的規定。在條例下，任何人進口、出口、再出口或管有瀕危動植物（包括其部分和衍生物），均受許可證制度規管。任何人違反條例有關規定即屬違法（即使並非作商業用途）。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁十年，有關物品亦會被沒收。

