北上辦年貨成風 海關呼籲：切忌攜蘭花入港
更新時間：13:16 2026-02-14 HKT
發佈時間：13:16 2026-02-14 HKT
發佈時間：13:16 2026-02-14 HKT
港人北上浪費成風，甚至在內地辦年貨，但切忌不要攜帶蘭花入港。香港海關表示，蘭花屬於瀕危物種，不可以帶返香港，千祈不好相信其他人，千祈不好貪平，在未領有許可證的情況下進出口蘭花，均屬違法。
根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），實施《公約》的規定。在條例下，任何人進口、出口、再出口或管有瀕危動植物（包括其部分和衍生物），均受許可證制度規管。任何人違反條例有關規定即屬違法（即使並非作商業用途）。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁十年，有關物品亦會被沒收。
最Hit
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
2026-02-13 13:00 HKT
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
2026-02-13 13:47 HKT
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
2026-02-13 13:18 HKT
虎媽「望女成龍」22歲醫科生患大腸癌病逝 患癌後重新體驗人生 曾嘆：前所未有輕鬆
2026-02-12 16:31 HKT