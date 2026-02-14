Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警獅隧口設路障 2司機1醉駕1販毒被捕 另2車涉非法改裝斷正

突發
更新時間：05:03 2026-02-14 HKT
發佈時間：05:03 2026-02-14 HKT

警方在沙田加強打擊非法賽車及酒後駕駛。今日（14日）凌晨零時許，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊在獅子山隧道公路近仁安醫院一帶設置路障，其間揭發一宗懷疑販毒案件，截獲一輛被形容為「毒品快餐車」的私家車。

警方表示，行動期間發現一輛私家車形跡可疑，遂示意停車檢查。司機打開車窗時，車廂傳出陣陣懷疑大麻氣味。警員搜查車內，檢獲多包懷疑毒品，包括大麻花、大麻精、大麻糖及氯胺酮（俗稱K仔）。29歲男司機報稱無業，涉嫌「販運危險藥物」被捕，毒品總重量及市值仍待點算。

據悉，被捕男子通過酒精呼氣測試及藥物測試，但車內散發可疑氣味，最終揭發藏毒。

同晚行動中，警方亦截查另一輛白色私家車，50歲姓林男司機報稱商人，「吹波波」錄得67微克，超出法定上限22微克，涉嫌「酒後駕駛」被捕。

此外，警方在行動中扣查兩輛懷疑非法改裝私家車，並安排拖走作進一步檢驗。警方強調，將持續在歲晚期間加強執法，保障道路安全。

