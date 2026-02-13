農曆新年｜警方打擊飛車黨醉駕等駕駛違規 一周拘14男 出動隱型戰車巡邏

西九龍總區交通部執行及管制組人員在農曆新年前夕（2月5至13日）在區內針對性執法，打擊包括「酒後駕駛」、「非法賽車」、「超速駕駛」及「非法改裝」等罪行，拘捕14名本地男子（31至67歲），分別涉嫌「危險駕駛」、「停牌期間駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「酒後駕駛」，調查期間，人員亦發現四名男子為被通緝人士。

警方利用隱型戰車在區內，如大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍快速公路及西九龍走廊等主要路段及快速公路進行巡邏，以重點打擊非法賽車及超速相關罪行。人員亦於西九龍區內多個地點設置數碼雷達偵測（俗稱影快相），並偵測237輛車輛涉及超速行駛，警方稍後將會向有關司機發出傳票。

西九龍總區交通部執行及管制組人員在農曆新年前夕（2月5至13日）在區內針對性執法。

行動期間警方共發現14輛私家車及四輛電單車懷疑被非法改裝或其車身構造違規。

另外，在行動期間警方共發現14輛私家車及四輛電單車懷疑被非法改裝或其車身構造違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經初步檢驗後，有關車輛懷疑涉及的改裝包括：改裝「死氣喉」、車尾定風翼突出車身、改裝軚盤及擋風玻璃破裂等。有關車輛已被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心內，等待被進一步檢驗。另外，人員亦向三部車輛發出欠妥車輛報告。

警方強調，會在農曆新年期間繼續打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。警方希望透過嚴厲交通執法措施以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。

警方強調，會在農曆新年期間繼續打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。

警方強調，會在農曆新年期間繼續打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。