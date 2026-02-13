農曆新年｜警方新界南跨部門冬防行動 一連三日海陸空反爆竊

因應新年長假期將至，市民外遊及外出活動增加，入屋爆竊風險相對提升，警方新界南總區於2月13日至15日展開一連三日代號為「虎將」的跨部門聯合反爆竊行動，加強打擊及預防區內爆竊罪案。今次行動屬新界南總區的大型聯合部署，參與單位包括新界南機動部隊、衝鋒隊、無人機隊、警犬隊、總區防止罪案辦公室、各警區警民關係組、軍裝巡邏小隊及特遣隊，並聯同水警總區，在政府飛行服務隊協助下提供海上及空中支援，實施海陸空三方同步行動。

行動期間，人員會針對鄰近屋苑的山坡、密林及水路等高風險地點進行高調巡邏及搜查，並按策略於不同時段及地點設置路障，截查可疑車輛及人士。警方亦會聯同政府飛行服務隊於夜間在高風險地點加強觀察，透過高空視角提升整體行動能力，強化執法效能。

為配合警隊推動智慧警政策略方針，警方已於本年1月23日起推行第二階段小型無人機行動調配先導計劃，並會於「虎將」行動中利用小型無人機作市區反罪惡高空巡邏，提升防罪滅罪及行動效能。計劃以無人機技術實踐「飛出智慧警政」理念，靈活調配前線警力，提升巡邏效率與防罪能力，促進建設智能及安全的社區。

除執法行動外，總區防止罪案辦公室及各警區警民關係組亦在區內屋苑及人流較多地點展開防罪宣傳及教育工作，提醒市民加強住宅保安措施，提高防罪意識。

警方呼籲市民於外出前應確保門窗鎖妥及防盜系統運作正常，避免在單位內存放大量現金或貴重物品。如市民留意到住所附近山坡、水路等位置有可疑活動或可疑人士出沒，應立即致電999報警求助。

警方會繼續與社區保持緊密聯繫，加強警民合作，透過情報主導部署，配合不定時高姿態巡邏及跨部門聯合行動，攜手打擊罪案，保障市民生命財產安全。